Рига, , 08:39 — REGNUM В своём докладе Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег отметил прогресс сделанный Латвией в сфере борьбы с отмыванием грязных денег в течение последнего года, пишет портал LSM.

Moneyval отмечает, что сегодня из 40 рекомендаций, которые Латвия получила 33 в основном соблюдаются. Оценка 11 рекомендаций, в результате предпринятых страной мер, стала выше. Тем не менее, Латвия остается под надзором Комитета. Глава Службы расследования финансовых преступлений Илзе Знотиня сообщила, что полный доклад Moneyval по Латвии будет обнародован в феврале этого года. Стране удалось избежать главной опасности — включение в серый список стран, в которых борьба с легализацией средств полученных преступным путём, по мнению Moneyval, ведётся недостаточно. Сейчас в этом списке 12 государств. Из европейских государств в него включена Исландия. Предварительно надзор со стороны Moneyval за Латвией продлён до 2021 года.