Амстердам, , 08:37 — REGNUM Газета Telegraaf пишет, что в 2019 г. в Нидерландах вдвое увеличилась нехватка лекарств. Согласно данным аптек, 1492 видов лекарств не имелись в продаже в течении двух недель подряд или больше.

В качестве причин представители аптекарского сектора указывают на то, что многие лекарства производятся в странах с низкими зарплатами, а Нидерланды сравнительно с другими европейскими странами платят относительно мало при закупке лекарств.

Поэтому Министерство здравоохранения предложило в ноябре 2019 г. обязать аптеки и оптовых продавцов завести пятимесячные запасы лекарств. Однако реализация этого плана может занять несколько лет. Тем временем неясно, кто будет оплачивать хранение этих запасов. Производители и оптовые торговцы требуют выяснения этого вопроса, прежде чем начать отводить дополнительные складские помещения под экстренные запасы.