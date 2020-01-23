Кемерово, , 08:34 — REGNUM К внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в Кузбассе приступят уже в 2020 году. Завершить работы планируется до конца 2021 года, сообщили ИА REGNUM в администрации правительства региона.

Стандарт будет включать в себя комплекс мер, применение которых поможет наращивать объёмы экспорта. Его реализация, по словам начальника департамента инвестиций и стратегического развития Елены Чуриной, поможет сформировать эффективную инфраструктуру для поддержки предприятий-экспортёров, увеличить их число и объёмы экспортных поставок.

«Региональный экспортный стандарт 2.0 прошел апробирование в пилотных регионах. Используя положительный опыт коллег, мы приступаем к внедрению стандарта в Кузбассе. Также продолжаем обмен бизнес-миссиями с иностранными государствами, прорабатываем вопрос заключения соглашений о сотрудничестве», — сказала Чурина.