Инчхон, Южная Корея, , 08:35 — REGNUM В связи с распространением коронавируса южнокорейская авиакомпания T’Way Airlines отложила запуск нового рейса по маршруту Инчхон — Ухань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, компания намеревалась совершить первый ночной полёт по данному рейсу 21 января, однако он был отменён после совещания директоров.

Известно, что в 2019 году T’Way Airlines получила право на осуществление международных рейсов из Инчхона в Ухань. Рейс, выполняющийся по данному маршруту два раза в неделю (по вторником и субботам), планировалось запустить 21 января.

Отмечается, что другая южнокорейская авиакомпания Korean Air, выполняющая перелеты по маршруту Инчхон — Ухань четыре раза в неделю, не намерена отменять рейсы. Однако в связи с растущим беспокойством среди пассажиров, компания отменила штрафы за возврат билетов по данному направлению.

В настоящее время из Южной Кореи в Ухань осуществляются 10 авиарейсов, из которых четыре принадлежит Korean Air, четыре — китайской авиакомпании China Southern Airlines и два — T’Way Airlines.