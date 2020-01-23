Новосибирск, , 07:43 — REGNUM По данным Сибирского таможенного управления (СТУ) в 2019 году сибирский лес экспортировался в 56 стран дальнего и ближнего зарубежья. Участниками операций по экспорту лесоматериалов стали 1 034 участника (по сравнению с 2018 годом меньше на 4,5%).

Экспорт лесоматериалов составил 2 млрд 641 млн 100 тысяч долларов США (17,4% от общего стоимостного объёма экспорта по региону). По сравнению с 2018 годом он уменьшился на 0,9%. 13% от объёма составили поставки необработанных лесоматериалов, 87% — обработанных.

93,5% стоимостного объёма экспорта лесоматериалов — поставки в страны дальнего зарубежья — Китай, Японию, Германию, Египет; 6,5% — в страны СНГ, в основном в Узбекистан.