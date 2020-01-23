Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году местным товаропроизводителям заплатят за студентов-практикантов в общей сложности более 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Деньги выделяются из федерального и областного бюджетов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Согласно документу, индивидуальным предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) возместят 30% затрат за прохождение практики и обучение студентов аграрных вузов.

Общий объем средств, выделяемых на возмещение затрат, составит 2,061 млн рублей. Практиканты должны быть студентами федеральных госвузов. Компенсация будет осуществляться по ученическим договорам, которые сельхозпроизводители заключат с практикантами.