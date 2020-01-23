Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Северные районы Приамурья теперь будут получать топливо заранее — областные депутаты изменили региональный закон о льготных тарифах на тепловую энергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

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Депутаты руководствовались желанием обеспечить северные территории области необходимым запасом топлива ещё до наступления отопительного периода. Благодаря поправкам, теперь всю сумму средств по льготному тарифу можно будет для Селемджинского и Зейского районов выплатить в первом квартале.

«Это позволит предприятиям закупить и завезти топливо до конца года в период транспортной доступности до 1 апреля, чтобы исключить завоз топлива, когда наступят неблагоприятные погодные условия», — пояснил министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовятся новые законопроекты по «северному завозу», которые позволят лучше отрегулировать этот процесс.