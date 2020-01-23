Новосибирск, , 06:52 — REGNUM Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области подписало контракт с «Новосибирскавтодором» на 762 млн 940 тыс. рублей. В такую сумму оценили работы III этапа реконструкции дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар на участке Новосибирск — Ярково.

Как сообщается на сайте «Новосибирскавтодора», объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Компании предстоит «выполнить земляные работы, устроить дорожную одежду, выполнить обустройство автомобильной дороги».

Работы планируется начать в ближайшее время. Сдача объекта — в октябре 2022 года. Главная цель реконструкции — повышение пропускной способности и безопасности движения.

Напомним, что в 2019 году был завершены основные работы в рамках II этапа реконструкции дороги.

Отметим, что тендер по реконструкции участка трассы, протяженностью 4,5 километра, проводился в конце декабря 2019 года.