Москва, , 06:44 — REGNUM Самые популярные туристические направления, которые выбирали жители России в 2019 году выявили аналитики OneTwoTrip. Об этом сообщает RT.

Лидером в рейтинге туристических направлений стала Турция. В эту страну было продано 41,9% туров для путешественников из России. Отмечается, что количество путёвок в 2019 году возросло относительно 2018 года на 3,6% при том, что цены на такие поездки увеличились на 14%.

Второй по популярности курорт — Кипр куда было продано 10,8% путёвок.

Третье место занял внутренний туризм. На домашние курорты было продано 10,6% путёвок. Аналитики отметили, что цены на отдых дома снизился на 25%, а рост количества проданных туров составил 2% по сравнению с 2018 годом.

По данным сервиса, в 10-ку стран куда едут на отдых из России вошли Таиланд, Тунис, ОАЭ, Греция, Испания, Доминикана и Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в НИИ реабилитации и курортологии рассказали, какие оздоровительные зоны наиболее востребованы в России.

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