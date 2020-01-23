Новосибирск, , 06:25 — REGNUM Перед Новосибирской областью в 2020 году стоят «амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения», заявил на расширенном заседания отраслевого проектного комитета «Здравоохранение» первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Финансирование нацпроекта в текущем году в регионе увеличено почти на 1,5 млрд рублей.

«В 2019 году перед регионом стояли огромные по своему масштабу задачи в рамках развития здравоохранения, был доведён беспрецедентный объём финансирования. Многие проекты удалось успешно реализовать за счёт взаимодействия с депутатским корпусом, — отметил Петухов. — В 2020 году стоят ещё более амбициозные и ответственные цели, направленные на модернизацию системы здравоохранения Новосибирской области. В приоритете — доступность, эффективность и качество медицины. Поставленные задачи можно решить только при совместной работе всех заинтересованных сторон, приложив максимум усилий».

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, в 2019 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в регионе составило 4,9 млрд рублей, в 2020 году — почти 6,4 млрд рублей. Ключевые направления — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, первичная медико-санитарная помощь, детское здравоохранение, подготовка медицинских кадров и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2019 по 2024 годы на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей — средства консолидированного бюджета региона, 7,9 млрд рублей — средства федерального бюджета.

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