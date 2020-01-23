Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи в Москве накануне, 22 января, доложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову об итогах работы промышленного комплекса региона в 2019 году и планах по дальнейшему развитию, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Травников рассказал о включении в программу реиндустриализации экономики области двух новых проектов: промышленный кластер «Цифровая энергетика» и национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов для нефтепереработки.

Первый подразумевает налаживание выпуска цифрового оборудования для интеллектуальных систем учёта и управления потреблением энергии за счёт объединения компетенций и ресурсов предприятий, входящих в кластер. Второй — проведение независимых и объективных испытаний и подбор оптимальных катализаторов для технологических установок нефтеперерабатывающих заводов страны.

«Промышленный комплекс Новосибирской области занимает ведущее положение в экономике региона. За 2019 год индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,4%, что соответствует общероссийскому уровню, — отметил Денис Мантуров. — По нашим данным в целом в 2019 году рост производства продукции в регионе был достигнут по 18 видам экономической деятельности».

По его словам, регион является важнейшим промышленным и научным центром страны.

По официальным данным, на долю промышленности в регионе приходится 19,4% ВРП; четвертая часть инвестиций в основной капитал и 18,8% от численности всех работников, занятых в экономике области.