Иерусалим, , 05:51 — REGNUM В преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Израиль состоялась встреча российско-израильской межправительственной комиссии. Об итогах работы комиссии рассказал один из её сопредседателей министр экологии Израиля Зеев Элькин.

«Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который по нашим подсчетам, в 2019 году превысил 5 млрд долларов», — сказал министр.

По его словам, в прошедшем году удалось повысить товарооборот на 1 млрд долларов, что существенно превысило докризисный уровень в 4 млрд. При этом он уточнил что половина оборота составляют нефтепродукты и необходимо работать над диверсификацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в связи с формированием нового правительства Путин сократит свой визит в Израиль с двух до одного дня.

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