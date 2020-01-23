Пекин, , 04:20 — REGNUM В Китае наблюдается стремительный рост дохода крупных фирм, связанных с сектором интернет-услуг за 2019 год, сообщает агентство Синьхуа.

Данные фирмы, чей годовой оборот в 2018 году превысил 5 млн юаней (около $724,4 тыс.), в 2019 году получили 1,21 трлн юаней выручки, что на 21,4% выше, чем годом ранее, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Операционная прибыль этих фирм выросла на 16,9% в годовом исчислении, что на 13,1 процентный пункт выше, чем в 2018 году. Кроме того, затраты на НИОКР этих фирм, согласно имеющимся данным, выросли на 23,1% в годовом исчислении.