Оттава, , 03:46 — REGNUM Суд Канады приговорил немецкий автомобильный концерн Volkswagen к штрафу в размере $149,5 млн за публикацию заведомо ложных данных о вредных веществах в выхлопных газах автомобилей, произведенных компанией, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что на судебном процессе представители Volkswagen признали вину. По словам прокурора Тома Лемона, сумма штрафа для Канады является «беспрецедентной». Он добавил, что размер штрафа в 26 раз превышает самый крупный штраф за преступления против окружающей среды.

Представители Volkswagen в свою очередь заявили, что выплаченные компанией деньги пойдут на поддержку проектов, связанных с экологией в Канаде.

Напомним, немецкий автоконцерн Volkswagen оказался в центре так называемого «дизельного скандала». Тогда оказалось, что производитель автомобилей использовал специальное устройство, чтобы выдавать ложные данные об уровне выбросов выхлопных газов в атмосферу.

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