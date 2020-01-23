Пекин, , 03:22 — REGNUM Китай продолжит делать упор на реформу структуры поставок в экономике и внедрения разного рода новых политик в наступившем году во имя обеспечения от среднего до высокого темпов роста экономики и перехода от умеренного до высокого уровня развития страны, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Гэн Шуан прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ), который повысил ожидания роста экономики Китая в наступившем году до 6%. Гэн отметил, что несмотря на усиливающееся давление в сфере глобальной экономики, китайская экономика успешно справляется, сохраняя с устойчивый рост.

ВВП Китая вырос на 6,1% в годовом исчислении, а ВВП на душу населения превысил отметку в $10 000 за прошедший 2019 год, отметил Гэн, добавив, что ВВП Китая, как ожидается, превысит 16% от мирового в наступившем году, а доля Китая в росте глобальной экономики составит 30%.

«То, что МВФ улучшили свои прогнозы насчет экономики Китая, говорит о том, что международное сообщество полно уверенности в перспективах китайской экономики», — заявил Гэн, добавив, что Китай продолжит идти курсом реформ открытости, многосторонности в мировой политике, а также свободной торговли.