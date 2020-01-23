Пекин, , 03:10 — REGNUM Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) просели на 8,2% в 2019 году против 2018 года, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Нефинансовые (ODI) составили $110,6 млрд в 2019 году, сообщил замминистра коммерции Цянь Кэмин во время пресс-конференции. Среди них $15 млрд пошли в страны «Пояса и пути» и составили 13,6% от их общего объема, что, в свою очередь на 0,6 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Структура ODI, как отмечают в министерстве, продолжает улучшаться. В основном они идут в сектора лизинга и бизнес-услуг, производства, оптовых и розничных продаж, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай в 2019 году увеличил приток иностранных прямых инвестиций (FDI) на 5,8% в годовом исчислении.

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