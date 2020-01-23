Пекин, , 05:22 — REGNUM В Китае на северном участке восточного ответвления заработал первый распределительный терминал, который направил природный газ по газопроводу «Сила Сибири».

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Заработала газораспределительная станция, расположенная на уровне Дацинского нефтяного месторождения, откуда газ по ответвлению от основного газопровода поставляется в Харбин, сообщилоХэйлунцзянское телевидение.

12 июля 2019 года правительство провинции Хэйлунцзян и нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках газа до ключевых промышленных объектов провинции и до домов жителей крупных городов на её территории. Запуск ответвления до Харбина — это первый шаг в пользу газификации промышленного сектора провинции Хэйлунцзян и жилых районов крупных городов, сообщает телеканал.

В первый день работы распределительного терминала в Харбин было поставлено 247 тысячи кубометров газа.

Как сообщалоИА REGNUM, вопреки ожиданиям населения, с появлением в Приамурье газопровода «Сила Сибири» цена на газ не показала стремления к снижению.