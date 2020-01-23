Ашхабад, , 02:30 — REGNUM Современный аэропорт пропускной способностью 100 пассажиров в час, расположенный в городе Керки на востоке Туркмении, будет достроен и введен в эксплуатацию в мае 2021 года, передает «Туркменистан: золотой век».

Новая воздушная гавань будет иметь одну взлетно-посадочную полосу, четыре вертолетные площадки, пассажирский терминал площадью более 1700 квадратных метров, собственный центр управления воздушным движением, а также будет оснащен современными наземными средствами обеспечения полетов по первой категории Международной организация гражданской авиации.

Отмечается, что в настоящее время в аэропорте «Керки» заканчивают строить взлетно-посадочную полосу. В ближайшие месяцы ее начнут оснащать современным светосигнальным, метеорологическим, аэронавигационным и радиотехническим оборудованием французской компании «Thales».

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