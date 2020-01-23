Москва, , 00:53 — REGNUM Новая маркировка и повышенные акцизы приведут к подорожанию табачной продукции в России, считают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ. Об этом 23 января пишут «Известия».

По мнению заместителя главы управления макроэкономических исследований центра Виктории Павлюшиной, рост может составить 20−25%.

Отмечается, что росту цен будет способствовать введение новых требований к маркировке табачных изделий. В 2019 году производителям пришлось установить новое оборудование на заводах, которое подтолкнёт цены вверх, объяснила эксперт.

Кроме того, с 1 января традиционно увеличились акцизы. Для сигарет и жевательного табака они выросли на 4%, на электронные системы доставки никотина — на 4,2%, а на жидкости для электронных систем взимают даже дополнительный сбор — 13 рублей за 1 мл.

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