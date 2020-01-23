Кингстон, , 00:41 — REGNUM Странам мира не стоит принимать инвестиции от Китая, иначе они смогут попасть в зависимость от Пекина, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита на Ямайку, сообщает Reuters.

«Взгляните на эти инвестиции, они разрушают вашу среду и не создают рабочие места для ваших людей», — заявил он.

Помпео добавил, что китайские инвестиции якобы способны только «плодить коррупцию и подрывать главенство права».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп призвал руководство Всемирного Банка перестать выдавать кредиты Китаю. Он подчеркнул, что Пекин располагает достаточным количеством средств.

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