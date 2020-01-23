Москва, , 00:30 — REGNUM В 2020 году и следующим за ним периоде экономика России будет расти более сдержанными темпами, чем планируют в Минэкономразвития России. Об этом говорится в обновлённом прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишут 23 января «Известия».

Если на 2020 год в министерстве прогнозировали 2-процентный рост ВВП России, то в соответствии с прогнозом учёных показатель увеличится максимум на 1,8%. Аналогично для 2021−2022 годов: эксперты ИНП РАН считают, что рост экономики достигнет 2,2% против 3%, прогнозируемых в Минэкономразвития.

Отмечается, что основным фактором роста российской экономики в среднесрочной перспективе станет повышение инвестиционной активности, главным образом оно будет обусловлено реализацией национальных проектов.

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