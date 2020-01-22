Ростов-на-Дону, , 23:44 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ростовской области, получат дополнительные выплаты к юбилею Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Размер выплат пока не известен, в ближайшее время этим вопросом займётся региональное министерство финансов. По словам главы региона Василия Голубева, «важнейшая задача — не оставить без внимания и заботы ни одного из фронтовиков».

В настоящее время на Дону проживает 25 тыс. 874 ветерана Великой Отечественной войны, из них 1 тыс. 333 непосредственных участника боевых действий.