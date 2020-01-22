Москва, , 22:41 — REGNUM Третий год подряд снижается аварийность и пятый год подряд уровень смертельного травматизма. Об этом свидетельствует статистика Ростехнадзора. В частности, за прошлый год число аварий на опасных производственных объектах уменьшилось на 14,3% — со 175 в 2018 году до 150 в 2019, число погибших при этом снизилось на 7%, со 177 до 165, соответственно.

При этом в пресс-службе ведомства отмечают, что данные за 2019 год еще могут быть скорректированы, так как расследование некоторых прошлогодних аварий еще незавершенно, однако серьезное изменение показателей маловероятно.

«Расследование ряда аварий ещё не закончены, собранная информация окончательно будет проанализирована по их завершении.» — поясняют в ведомстве.

Рост аварийности зафиксирован на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности — с 12 случаев в 2018 году до 19 по итогам 2019 года. С учетом того, что в 2018 отрасль продемонстрировала сокращение аварий на 40%, итоги прошедшего года в полной мере не отражают реальную динамику. «Очевидно, на фоне модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, говорить о каком-то системном ухудшении ситуации с промышленной безопасностью в отрасли не приходится», — отметили в Ростехнадзоре.

По итогам года ведомство отмечает снижение аварийности на предприятиях химического комплекса, магистрального трубопроводного транспорта, в сфере нефтедобычи, на объектах газораспределения и газопотребления. Рекорд поставлен в энергетике, где удалось добиться снижения с 39 в 2018 году до 27 случаев в 2019 году. На объектах, где проводятся геологоразведочные работы, и на гидротехнических сооружениях, контролируемых ведомством, аварии не зафиксированы второй год подряд.