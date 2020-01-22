Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 21:34 — REGNUM Для того, чтобы вывозить отходы из регионов Италии, ежегодно требуется 200 тысяч рейсов грузовых машин, передает Italia Oggi в среду, 22 января, со ссылкой на данные Института социальных исследований.

Проблема обусловлена тем, что в 14 из 21 регионов страны нет мусороперерабатывающих предприятий или их мощности недостаточны, поэтому мусор приходится везти в другие регионы или другие страны.

Если выстроить в ряд 200 тысяч грузовиков, получится колонна протяженностью 3300 километров, которая заняла бы собой, к примеру, дорогу от южноитальянского региона Реджо Калабрия до Москвы, отметили обозреватели издания.