Нижний Новгород, , 21:25 — REGNUM На заседании бюджетной комиссии гордумы Нижнего Новгорода неожиданно выяснилось, что из областного бюджета на реконструкцию парка «Швейцария» областной бюджет выделит дополнительно 1 млрд рублей. То есть, благоустройство парка вместо 3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, обойдется с учетом регионального финансирования в 4 млрд рублей.

Уточнялось, что дополнительных средств город не запрашивал, это спущенная из бюджета Нижегородской области субсидия на софинансирование проекта. Причём в ходе общественных слушаний по проекту реконструкции жители Приокского района и экологи выступили резко против капитального строительства в парке, которое предполагает вырубку деревьев и возможную смену зонирования территории.

«Как у нас из трех миллиардов получилось четыре? На какой стадии мы сейчас, где проектно-сметная документация по парку? В прессе я читал, что более 400 деревьев хотят вырубить в парке. Если мы миллиард хотим потратить на вырубку деревьев, я буду против», — цитирует «Коммерсантъ-Приволжье» главу бюджетной комиссии Марка Фельдмана.

По оценкам депутата Евгения Лазарева, при общей площади парка в 52 гектара, благоустройство каждого гектара обойдется в 80 млн рублей. Он «побоялся» предположить, «сколько денег там будет украдено».

Депутаты выразили недоумение странной схеме, по которой планируется реконструкция. Обычно сначала идет подготовка проектно-сметной документации, где определяются виды и стоимость всех планируемых работ и только после этого утверждается бюджет проекта.

В настоящее время компания-подрядчик завершает проект реконструкции за 160,5 млн рублей — ярославское АО ГК ЕКС. На 24 января в мэрии намечено совещание с участием заказчика и проектировщика, в рамках которого также планируется определить очередность выполнения работ. По словам замглавы города Виктора Сдобнякова, планируется в 2020 году качественно реконструировать часть парка, чтобы сразу открыть его для посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, cогласно концепции, парк планируется разделить на несколько зон. В детской части будет веревочный городок, тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту, канатная дорога. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, смотровая башня. В спортивной части расположатся воркауты, скалодром, спортивный центр, прокат оборудования.

Благоустройство парка проводится в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.

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