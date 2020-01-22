Давос, Швейцария, , 21:25 — REGNUM О работе российских властей над снижением уровня неравенства в стране заявил 22 января бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Орешкин «Несмотря на то, что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 г. коэффициент Джини в России плавно сокращается».

Он пояснил, что снижения этого показателя удалось достичь благодаря реализации майских указов президента РФ, направленных на рост зарплат бюджетников.

Напомним, коэффициент Джини отражает степень неравенства различных вариантов распределения доходов. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к единице.

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