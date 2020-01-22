Псков, , 21:11 — REGNUM Автопарк псковского управления ГИБДД УМВД России сегодня, 22 января, обновился почти на 40%: ведомство получило 53 единицы нового служебного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ключи от новых машин сотрудникам городских и районных подразделений Госавтоинспекции вручили губернатор региона Михаил Ведерников и начальник регионального управления МВД Алексей Овсянников.

Это семь патрульных автомобилей «УАЗ-Патриот» и 46 патрульных автомобилей Skoda Octavia. На их приобретение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено более 92 млн рублей из федерального бюджета.

Алексей Овсянников подчеркнул, что для псковской Госавтоинспекции это событие беспрецедентное. «Сегодня мы меняем парк автотранспорта практически на 40%. Это огромная поддержка региона для выполнения нами государственных задач», — отметил он.

Напомним, к 2024 году стоит задача втрое уменьшить число погибших в ДТП.