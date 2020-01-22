Псков, , 21:04 — REGNUM С 2020 года программа газификации Псковской области будет пересмотрена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, об этом сегодня, 22 января, в ходе рабочей встречи с новым генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, договорённость о пересмотре программы достигнута с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Псковский губернатор подчеркнул, что у региона складываются «хорошие отношения» с «Газпромом», несмотря на значительные долги, накопленные ранее.

Он напомнил, что в июне 2019 года власти Псковской области совместно с руководством «Газпрома» пересмотрели план реструктуризации задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленный природный газ. По словам Ведерникова, регион выполнил все взятые на себя обязательства, а в настоящее время график перевыполняется.

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Напомним, в настоящее время уровень газификации Псковской области составляет около 53%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Псковской области перед «Газпромом» достиг почти 900 млн рублей, а составленный ранее пятилетний график платежей не соблюдался.

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