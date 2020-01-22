Лангепас, Югра, , 20:56 — REGNUM В Югре обманутым дольщикам долгостроя в 9 микрорайоне города Лангепаса предоставят жильё из маневренного фонда до момента сдачи дома, который возводят специально для них. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Новый капитальный девятиэтажный дом начнёт возводить в апреле 2020 года инвестор — «Автоспецтранс» из Пыть-Яха. Срок окончания работ — 1 июля 2021 года.

Обманутые дольщики до окончания строительства будут жить в маневренном фонде — в новом доме по адресу: Звёздный проезд, 3.

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