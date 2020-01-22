Давос, Швейцария, , 20:35 — REGNUM Энергетические проекты обсудили на встрече в Давосе (Швейцария) азербайджанская и грузинская стороны, сообщили 22 января в пресс-службе правительства Грузии.

Уточняется, что 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретились азербайджанский президент Ильхам Алиев и грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Главы делегаций обсуждали стратегическое партнёрство в контексте реализации транспортно-энергетических проектов.

Напомним, 23 декабря 2019 г. состоялась восьмая трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции на тему совместных региональных транспортно-энергетических проектов.

Так, обсуждался проект Транскаспийского трубопровода, а также действующие энергетические проекты Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Тбилиси — Эрзурум.

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