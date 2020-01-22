Нижний Новгород, , 20:22 — REGNUM После анализа ситуации с отмененными маршрутными такси в Нижнем Новгороде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о внесении изменений в схему транспортного обслуживания. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В частности, будет возобновлена работа маршрута А-58, который фактически теперь будет дублировать отмененную маршрутку №98. Маршрут автобуса продлят от улицы Деловой до микрорайона Соцгород — 1 и двигаться он будет через площадь Горького, а не улицу Белинского. Он начнет работу уже 24 января.

«По сути, он будет повторять отмененный 98 маршрут, свяжет Автозавод с онкодиспансером и больницей имени Семашко. Еще необходимо изменить путь следования маршрута А-80 от площади Лядова до метромоста через площадь Горького», — добавил Никитин.

Также он подчеркнул, что необходимо соблюдать интервалы движения транспорта особенно в пиковые часы, время между автобусами не должно превышать 10 минут. Он отметил, что это касается и автобуса А-16, на интервалы следования которого поступило много жалоб.

Никитин добавил, что по остальным маршрутам в ближайшее время также будут подготовлены предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский губернатор Глеб Никитин получил массу жалоб граждан после сообщения мэрии об отмене востребованных у нижегородцев маршруток — Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Их отменили с 27 декабря. При отмене маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться автобусами большой вместимости. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично.

Нижегородцы стали жаловаться на давку в транспорте и фактический рост стоимости проезда из-за необходимости постоянно совершать пересадки, поскольку протяженность маршрутов сократилась. В сети даже появилась петиция против отмены маршруток. Жители грозили дойти в своих жалобах до Европейского суда по правам человека.

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