Кемерово, , 20:07 — REGNUM В рамках внедрения системы дистанционного контроля (СДК) и развития многофункциональной системы безопасности в сибирское управление Ростехнадзора в режиме онлайн поступает информация о состоянии промышленной безопасности предприятия от поднадзорных шахт. Благодаря внедрению этой системы уже удается предотвращать реальные аварии. Как сообщается на сайте ведомства, 15 января в СДК поступила информация о превышении более чем в полтора раза предельно допустимых концентраций содержания метана (до 3,3%) в подготовительном забое шахты «Березовская». Нештатная ситуация была зафиксирована стационарными датчиками контроля метана. Инспекторы Ростехнадзора оперативно отреагировали на полученную информацию и провели проверку состояния промышленной безопасности на шахте Березовская АО «УК «Северный Кузбасс».

По результатам проверки 16 января инспекторами управления наложен запрет на проведение выработки «конвейерный штрек 3−12» с выводом людей в безопасное место за нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. При этом представители шахты, ответственные за состояние промышленной безопасности, самостоятельно не отреагировали на информацию о превышении концентрации газа метана в забое; не вывели работников из забоя на «свежую» струю воздуха; не обеспечили снятие напряжения с забойного оборудования; не приостановили горные работы до обеспечения безопасных условий.

При обследовании горной выработки были выявлены местные скопления метана взрывоопасной концентрации более 10%, чему способствовало невыполнение проектных решений по проведению ограждающей дегазации при проведении выработки. Кроме того, проходческий комбайн КСП-35 эксплуатировался с неисправной системой взрывозащитного орошения на исполнительном органе. Данные нарушения могли привести к аварийной ситуации — взрыву газа метана при наличии источника воспламенения и, как следствие, гибели людей, а это более 10 человек, находившихся в забое и более 100 человек, находившихся в шахте.

Как пояснили в пресс-службе Ростехнадзора: «Ведомством уделяется большое внимание внедрению Системы дистанционного контроля (СДК) и приложения «Электронный помощник». В направлении цифровизации надзорной деятельности, Ростехнадзор активно работает на протяжении нескольких последних лет. На шахте «Березовская» наши инновационные инструменты на практике продемонстрировали свою эффективность».