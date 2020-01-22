Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 19:42 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова вручила сертификаты на 250 тысяч рублей пяти малообеспеченным липецким семьям. Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 января Голикова прибыла в Липецкую область вместе с президентом Владимиром Путиным.
Торжественная церемония вручения сертификатов на получение финансовой помощи на основании соцконтракта прошла в Усмани. Пять семей получат по 250 тысяч рублей для открытия бизнеса. Их заявления были рассмотрены и одобрены на заседании межведомственной комиссии регионального управления социальной защиты населения.
Сертификаты получили Любовь Шарова, Ирина Палагина, Наталья Жданова из Усманского района и Ольга Карлина, Ирина Молодцова из Грязинского района. Средства они направят на выращивание садовой земляники. Помощь на всех этапах — от подготовки земли до предоставления посадочного материала, удобрений, системы полива и до скупки ягоды — начинающим предпринимателям предоставит завод по производству замороженных овощей и фруктов ООО «Фрагария», который находится в Усманском районе.
Ранее в регионе для открытия собственного дела можно было получить от 25 до 50 тысяч рублей. С 1 января 2020 года сумма, которую выделяют по социальному контракту, значительно увеличилась. Жители области, желающие заняться предпринимательской деятельностью в рамках социального контракта, могут получить до 250 тысяч рублей. Соответствующее постановление о порядке предоставления такого вида государственной социальной помощи подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Это решение направлено на исполнение поручений и посланий президента. Претендовать на такую помощь могут семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход, размер которого не превышает величину прожиточного минимума.