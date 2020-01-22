Берн, , 19:52 — REGNUM Иностранным инвесторам следует делать больше вложений в экономику Украины, заявил 22 января украинский президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе.

Зеленский «Сегодня мы недоинвестированые и недолюбленные».

Он сравнил инвесторов, которые упускают возможность инвестиций в Украину с недальновидным отказом Джорджа Белла купить Google.

Зеленский пообещал пятилетние налоговые каникулы тем инвесторам, которые вложат в приватизацию на Украине суммы не менее десяти миллионов долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власти собираются осуществить приватизацию более 300 объектов в этом году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Продать как минимум 300 объектов»: Киев озвучил план приватизации на год