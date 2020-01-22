Москва, 22 января 2020, 19:39 — REGNUM Отчасти Россия смогла адаптироваться к санкциям, которые лишили её банки возможности зарабатывать на привлечении дешёвых кредитов из-за рубежа и размещать их внутри страны под более высокий процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, основную роль в увеличении внешнего долга в 2019 году сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.