Москва, , 19:39 — REGNUM Отчасти Россия смогла адаптироваться к санкциям, которые лишили её банки возможности зарабатывать на привлечении дешёвых кредитов из-за рубежа и размещать их внутри страны под более высокий процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Мы адаптировались к этой диете, — сказал Колганов. — Однако снизились возможности банков зарабатывать на привлечении дешёвых кредитных ресурсов из-за границы и размещения здесь под более высокий процент. Хотя эту адаптацию можно назвать довольно относительной, потому что для значительного сегмента нашей экономики коммерческие кредиты как были недоступными, так и остались. Потому что эффективные ставки коммерческих кредитов у нас в стране до сих пор выше рентабельности целого ряда отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, основную роль в увеличении внешнего долга в 2019 году сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранной валюте.