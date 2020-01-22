Москва, , 19:35 — REGNUM Из-за санкций Россия лишилась доступа к самым дешёвым кредитным ресурсам на Западе, что отчасти отразилось на темпах роста внешнего долга, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте внешнего долга РФ по итогам 2019 года.

«То, как будет развиваться динамика задолженности, зависит от тактики поведения корпораций и государства, которое тоже может размещать свои долговые обязательства в евробонды и прочее, — сказал Колганов. — На увеличение внешнего долга работает такой фактор, как наличие более дешёвых кредитных ресурсов за рубежом, нежели внутри страны. Этот фактор работал и перед кризисом 2008 года. Он продолжает работать и сейчас, хотя не в такой степени, потому что в связи с санкциями (в основном со стороны США) доступ к дешёвым долгосрочным заимствованиям нам в значительной степени перекрыт».

Как отметил Колганов, Россия может брать деньги и на других рынках, но там условия кредитования могут быть похуже.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, за 2019 год показатель внешнего долга страны увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.