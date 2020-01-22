Москва, 22 января 2020, 19:35 — REGNUM Из-за санкций Россия лишилась доступа к самым дешёвым кредитным ресурсам на Западе, что отчасти отразилось на темпах роста внешнего долга, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте внешнего долга РФ по итогам 2019 года.
Как отметил Колганов, Россия может брать деньги и на других рынках, но там условия кредитования могут быть похуже.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, за 2019 год показатель внешнего долга страны увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.