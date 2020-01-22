Москва, , 19:31 — REGNUM В настоящее время состояние экономики РФ таково, что наращивать внешнюю задолженность государства — не самый лучший вариант, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на 1 января 2020 года внешний долг РФ вырос на 5,9%.

«В принципе это небольшой рост. Но если учесть, что наша экономика находится в не самом лучшем состоянии и её развитие не очень быстрое, то наращивать задолженность при отсутствии перспектив экономического роста — не самый лучший вариант, — сказал Колганов. — На рядовом гражданине рост этой задолженности не скажется никак, но он может сказать опосредованно на тех коммерческих организациях, порог задолженности которых будет очень высоким. В 2008—2009 годах у нас уже были проблемы с такими должниками. Была очень высокая задолженность у многих корпораций».

И поэтому, как заметил Колганов, тогда государство выделяло очень большие средства на финансовую помощь.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Банка России, внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на 26,8 млрд долларов.