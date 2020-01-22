Москва, 22 января 2020, 19:31 — REGNUM В настоящее время состояние экономики РФ таково, что наращивать внешнюю задолженность государства — не самый лучший вариант, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что на 1 января 2020 года внешний долг РФ вырос на 5,9%.
И поэтому, как заметил Колганов, тогда государство выделяло очень большие средства на финансовую помощь.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Банка России, внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на 26,8 млрд долларов.