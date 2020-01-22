Тюмень, , 19:28 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор внёс существенные поправки в бюджет региона на 2020−2022 годы. Проект изменений, по которым расходы увеличатся на 9 млрд рублей, а доходы всего на 324,4 млн рублей, опубликован на сайте облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На более 8,8 млрд рублей увеличатся расходы бюджета Тюменской области в 2020 году.

Из них на госпрограмму развития образования и науки предполагается затратить 3,3 млрд рублей. На эти деньги предполагается 1,6 млрд рублей направить на деятельность Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Остальные деньги пойдут муниципалитетам на капитальный ремонт школ, детских садов, бесплатное питание детей-инвалидов, а также приобретение приобретение нежилого помещения для размещения Центра по работе с одаренными детьми «Новое поколение».

На недропользование и охрану окружающей среды предполагается затратить более одного миллиарда рублей. Деньги пойдут на противопаводковые валы и дамбы, рекультивацию и ликвидацию свалок отходов, создание контейнерных площадок. На расчистку озера Алебашево будет направлено более 7 млн рублей. На рекультивацию свалки твёрдых бытовых отходов вблизи деревни Посохово Тюменского района — 57,3 млн рублей.

Развитие транспортной инфраструктуры Тюменской области по мнению губернатора Тюменской области требует дополнительно 865 млн рублей. Из них более 666,3 млн рублей пойдёт на капитальный ремонт дорог.

Уменьшатся в 2020 году расходы на повышение конкурентоспособности экономики на сумму 27 млн рублей.

Как ранее сообщало РЕ, в конце ноября 2019 года депутаты думы Тюменской области приняли бюджет региона на 2020 год с беспрецедентным дефицитом в 58,917 млрд рублей. Если депутаты Тюменской областной думы примут поправки губернатора, то дефицит достигнет 67,6 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Тюменской области на 2020 год принят с беспрецедентным дефицитом