Москва, 22 января 2020, 19:26 — REGNUM Размер внешнего долга РФ пока остается сравнительно небольшим, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2020 года составил 481,5 млрд долларов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил 481,5 млрд долларов, и за 2019 год он увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.
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