Москва, , 19:26 — REGNUM Размер внешнего долга РФ пока остается сравнительно небольшим, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2020 года составил 481,5 млрд долларов.

«Надо сказать, что размер внешнего долга в РФ сравнительно небольшой, — сказал Колганов. — Он вполне поддаётся нормальному обслуживанию. Тут я проблем не вижу. Насколько я знаю, большая часть этого долга — это корпоративная задолженность. В целом для России эта долговая нагрузка не является запредельной. Она вполне нормальная. Большинство стран имеет более высокие нагрузки. Но могут быть проблемы внутри страны с некоторыми должниками, для которых эта нагрузка может оказаться велика и создать серьёзные проблемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил 481,5 млрд долларов, и за 2019 год он увеличился на $26,8 млрд, или на 5,9%.

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