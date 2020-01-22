Архангельск, , 19:08 — REGNUM Параметры бюджета Архангельской области на 2020 год будут пересмотрены. Об этом заявила спикер регионального парламента Екатерина Прокопьева. Она заявила, что корректировка продиктована масштабными изменениями, заявленными главой государства в послании Федеральному собранию.

«Мы должны проанализировать, какие нормы в отраслевом и бюджетном законодательстве придется скорректировать, чтобы обеспечить исполнение поручений президента», — заявила председатель облсобрания, член президиума политсовета реготделения «Единой России» Екатерина Прокопьева.

Например, бесплатное горячее питание школьников младших классов должно быть обеспечено за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Это значит, что, скорее всего нам придется изменить параметры областного финансирования. Мы должны быть к этому готовы, — пояснила Екатерина Прокопьева. — В конце прошлого года мы увеличили размер помощи по социальному контракту с 25 тысяч до 80 тысяч рублей и дополнили перечень мероприятий, на которые можно получить эти средства. Однако президент подчеркнул, что данная мера поддержки должна быть направлена на сокращение числа людей, живущих за чертой бедности. Поэтому парламентариям необходимо обеспечить обратную связь и оценить, все ли направления, необходимые северянам, у нас учтены».

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем доходов бюджета Архангельской области за счет всех источников (налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений) на 2020 год спрогнозирован в сумме 92,2 миллиарда рублей, объем расходов — 100,5 миллиарда рублей, дефицит — 8,3 миллиарда рублей (или 13% от объема собственных доходов бюджета).