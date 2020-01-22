Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Антимонопольщики Петербурга заподозрили картельный сговор на рынке капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом 22 января сообщили в региональном управлении ФАС. Уже возбуждено дело в отношении компаний «Глобус», «СИК «Эльтек», «С-Индустрия» и «БИТ».

"Организации подозреваются в заключении картельного соглашения на 11 торгах по капитальному и декоративному ремонту петербургских многоквартирных домов. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов на этих торгах превышает 759 млн рублей», — уточнили в Санкт-Петербургском УФАС.

Как выяснили антимонопольщики, компании почти не снижали цену на торгах. Кроме того, организации использовали один и тот же ip-адрес и общую локальную сеть.

В управлении ФАС полагают, что в этих действиях содержатся признаки нарушения ст.11 Закона о защите конкуренции. Первое заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению этого дела назначено на 19 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2020 года Управление ФАС по Петербургу возбудило очередное дело в связи с вероятным картельным сговором на рынке социального питания.

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