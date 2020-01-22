Нижний Новгород, , 18:47 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал концессионноесоглашение с ГК «Просвещение» о создании крупнейшего образовательного центра на 4550 мест в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Образовательная система в центре будет выстроена по уникальной концепции: первая ступень объединит начальную школу и обучающихся 5−7 классов; вторая — старших школьников, с 8 по 11 класс. Для второй ступени обучение будет представлять из себя предпрофильную подготовку и раннюю профориентацию.

По словам главы области, строительство центра станет одним из шагов для того, чтобы ликвидировать вторую смену в нижегородских школах.

Как сообщало ИА REGNUM, проект предполагает строительство четырех образовательных корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору. В Нижнем Новгороде корпуса будут располагаться в Верхних Печёрах, Автозаводском и Сормовском районах Нижнего Новгорода, борский корпус будет рассчитан на 450 мест. Инвестиции в проект составят более 6,2 млрд рублей. Строительство центра должно завершиться в 2021 году.