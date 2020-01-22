Усмань, Липецкая область, , 18:41 — REGNUM Правительство Российской Федерации к осени 2020 года представит предложения по социальным услугам для пожилых людей и инвалидов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Усмани 22 января.

«Если смотреть на страну, на государство как на большую семью, то, конечно, это абсолютно значимый показатель зрелости общества — отношение к старшему поколению. Это понятно. Мы помним, как это было у Толстого: дедушку за стол не сажали, и он питался где-то на дворе из корыта для животных. Потом родители видят, что ребёнок что-то мастерит, мама с папой спрашивают: «что ты делаешь?» — «готовлю лоханку для вас, когда будете старые». После этого дедушку стали сажать за стол, как мы помним.

Нам, конечно, нужно заботиться о людях старшего поколения. Нам, конечно, нужно такие программы расширять. Вот Татьяна Алексеевна [Голикова] докладывает, что к осени представит предложения по тиражирования этого опыта на страну. Мы оценим, как идёт эта работа, к осени правительство представит предложения», — заявил президент.

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