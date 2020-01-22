Бишкек, , 18:32 — REGNUM Объем международных резервов национального банка Киргизии по итогам 2019 года сложился на уровне $2 млрд 424,1 млн (свыше 149,9 млрд рублей), увеличившись за год на $268,6 млн (более 16,6 млрд рублей) или на 12,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Эта сумма способна покрыть пять месяцев будущего объема импорта товаров и услуг в республику.

За минувший год кредитный портфель банковской системы Киргизии увеличился на 14,5%, достигнув 146,4 млрд сомов (более 129,9 млрд рублей), а объем депозитов в банках возрос на 13,4% — до 151 млрд сомов (134 млрд рублей).

Также отмечается, что ставки по кредитам имеют тенденцию к снижению.

Так, средневзвешенная ставка по вновь выданным займам в национальной валюте в 2018 году составила 19,5%, а в 2019 году — уже 19%. В иностранной валюте в 2018 году — 9,7%, а в 2019 году — 9,6%.