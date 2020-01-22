Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 2019 года составил 104,8% к уровню 2018 года. То есть, промышленное производство выросло за год на 4,8%, сообщили 22 января в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

В машиностроении Петербурга наиболее существенный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования (+34,9%), производстве прочих транспортных средств, включая судостроение (+18,4%), производстве машин и оборудования (+2,6%), производстве автотранспортных средств (+1,2%).

Заметно возросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+6,3%). В Петербурге почти на треть вырос выпуск одежды (+29,4%), подросло производство кожи и изделий из кожи (+3,5%), изделий из дерева (+2,1%), текстильных изделий (+1,1%), выпуск пищевых продуктов (+0,5%) и напитков (+4,8%).

Положительная динамика также отмечена в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+9,6%), в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (+8,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+8,1%), в металлургическом производстве (+1,4%).

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В то же время, по данным Петростата, в 2019 году в Петербурге сократилось производство табачных изделий (минус 9,1%), бумаги и бумажных изделий (минус 3,6%), химических веществ и продуктов (минус 1,4%), неметаллической минеральной продукции (минус 9,5%), компьютеров, электронных и оптических изделий (минус 3,9%).

Больше всего сократился в 2019 году выпуск мебели — на 31,4% по сравнению с 2018 годом.

Также сократилось производство в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (минус 3,1%).

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