Кострома, , 18:21 — REGNUM Новый корпус Костромского онкологического диспансера может быть сдан в ноябре 2020 года, — сообщает ТРК «Русь».

Московский подрядчик завершает строительство третьего этажа. Все коммуникации к зданию подведены, сделаны системы отопления, вентиляции, электрика. Осталось возвести пристройку и выполнить внутреннюю отделку.

В новом корпусе установят радиотерапевтический комплекс, который используется для проведения облучения злокачественных новообразований. Системы визуализации и синхронизации с дыханием пациента дают возможность точного дозирования радиации в центре злокачественной опухоли. Инновационные технологии позволяют минимизировать повреждение здоровых тканей, сократить длительность лечения и значительно уменьшить время воздействия облучения.

Костромская область — восьмой регион России, где будет установлено высокоточное оборудование для лучевой терапии. Аппараты уже закуплены. Строительство и оборудование костромского корпуса онкодиспансера ведется в рамках нацпроета «Здравоохранение», стоимость проекта более 2 млрд рублей.