Нур-Султан, , 18:20 — REGNUM Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен, сообщили 22 января в пресс-службе минэнерго Казахстана.

«Возобновление экспорта казахстанской нефти в Китай предполагается после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов CNPC — Актобемунайгаз», — сообщили в министерстве.

В казахстанском минэнерго пояснили, что поступление нефти на китайскую территорию приостановлено из-за выявленных загрязнений, которые были обнаружены в нефти, поступившей в систему магистральных нефтепроводов национального оператора «КазТрансОйл» от компании CNPC — Актобемунайгаз.

Загрязнения нефти хлорорганикой показал анализ от 16 января 2020 г. От CNPC — Актобемунайгаз приём нефти сразу же был приостановлен.

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