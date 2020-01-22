Ашхабад, , 18:17 — REGNUM «Венгрия заинтересована в поставках природного газа из Туркмении в Европу», — заявил госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер по итогам проходившего в Будапеште заседания туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает «Hungary Today».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Венгрия стремится диверсифицировать поставки газа и Туркмения может ей в этом помочь.

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Менцер акцентировал внимание, что после завершения строительства необходимой инфраструктуры вокруг южного газового коридора Венгрия сможет импортировать до 5 миллиардов кубометров газа в год.

Венгерский чиновник также отметил, что Венгрия и Туркмения хотят наладить более тесное сотрудничество в фармацевтической промышленности и в сельскохозяйственной сфере. При этом венгерская сторона может поделиться с туркменскими партнерами современными технологиями управления водными ресурсами.

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