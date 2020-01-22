Калининград, , 18:04 — REGNUM В Калининградской области стартует проект по поддержке бизнеса на территориях региона с невысокой экономической активностью, сообщила сегодня, 22 января, пресс-служба регионального правительства.

Программа получила название «Восток», предприниматели из определённых районов смогут получить по ней льготные займы в сумме от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых сроком на семь лет. По словам главы регионального минэкпрома Дмитрия Кускова, займы предоставляются на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. «География проекта включает Гвардейский, Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский, Советский и Черняховский городские округа», — отметил Кусков.

Приём заявок начинается с 25 февраля. В программе не смогут участвовать торговые организации, за исключением потребкооперации.