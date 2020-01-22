Воронеж, , 18:00 — REGNUM 23,5 млн рублей составила задолженность предприятий и организаций Воронежской области по заработной плате перед работниками по данным на 1 января 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата. Всего зарплату недополучил 421 воронежец.

Средняя зарплата в регионе за 11 месяцев 2019 года, по данным Воронежстата, в регионе составила 32 тыс. 720 рублей — это на 7% выше, чем годом ранее, при этом реальный рост, с учётом инфляции, составил 2,3%. За ноябрь средняя зарплата составила 33 тыс. 366 рублей, это на 7,7% выше, чем в ноябре 2018 года. С учётом инфляции рост составил 4,2%.

В числе самых высокооплачиваемых оказались сотрудники сферы научной и технической деятельности — средняя зарплата здесь в ноябре превысила среднеобластную в 1,8 раза. В полтора раза выше средней по экономике — зарплата у финансистов и страховщиков. На 47% превышает среднюю по региону зарплата в организациях, занимающихся производством электронных и оптических изделий, на 44% — в предприятиях информации и связи, на 31% — в химпромышленности. В числе самых низкооплачиваемых — сотрудники текстильной промышленности (34% от среднеобластной).